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Plateforme de questions-réponses open source pour la création de bases de connaissances d'équipe, de centres d'aide et de forums communautaires.

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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Answer

Apache Answer est une plateforme de questions-réponses open source développée avec Go et React, conçue pour aider les équipes et les communautés à partager des connaissances à travers une interface de questions-réponses organisée et consultable. Contrairement aux forums génériques, chaque élément — étiquetage, réputation, outils de modération et système de plugins — est spécifiquement conçu pour la capture et la récupération de connaissances structurées.

L'auto-hébergement d'Apache Answer maintient les connaissances internes de votre organisation sur votre propre infrastructure, exempt des coûts de licence par utilisateur et de l'accès aux données par des tiers. À mesure que votre communauté grandit, vous contrôlez la configuration, les intégrations et l'évolutivité sans être contraint par la feuille de route des fonctionnalités ou les niveaux de prix d'un fournisseur SaaS.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Answer

Interface de questions-réponses structurée

Une mise en page de questions-réponses spécialement conçue, avec édition de texte enrichi et prise en charge du markdown, facilite la rédaction de questions claires et de réponses détaillées, plus que les logiciels de forum généralistes.

Balises et Recherche

Organisez le contenu avec un système de balisage complet et un filtrage de recherche avancé, afin que les membres de l'équipe puissent trouver des réponses pertinentes sans avoir à parcourir des discussions non pertinentes.

Réputation et Gamification

Les points de réputation, les badges et les classements des utilisateurs encouragent la participation active et mettent en avant les contributeurs les plus fiables, améliorant ainsi la qualité globale des connaissances au fil du temps.

Système de plugins

Étendez les fonctionnalités et intégrez-vous avec des outils externes grâce à une architecture de plugins intégrée, adaptant la plateforme aux flux de travail existants de votre équipe sans développement personnalisé.

Prise en charge multilingue

Soutenez les équipes et les communautés internationales grâce à des capacités multilingues intégrées, en supprimant les barrières linguistiques du partage collaboratif des connaissances.

Pourquoi exécuter Apache Answer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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