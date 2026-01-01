Apache Answer est une plateforme de questions-réponses open source développée avec Go et React, conçue pour aider les équipes et les communautés à partager des connaissances à travers une interface de questions-réponses organisée et consultable. Contrairement aux forums génériques, chaque élément — étiquetage, réputation, outils de modération et système de plugins — est spécifiquement conçu pour la capture et la récupération de connaissances structurées.

L'auto-hébergement d'Apache Answer maintient les connaissances internes de votre organisation sur votre propre infrastructure, exempt des coûts de licence par utilisateur et de l'accès aux données par des tiers. À mesure que votre communauté grandit, vous contrôlez la configuration, les intégrations et l'évolutivité sans être contraint par la feuille de route des fonctionnalités ou les niveaux de prix d'un fournisseur SaaS.