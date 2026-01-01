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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Bichon

Bichon est un serveur d'archivage d'e-mails open-source écrit en Rust. Il se connecte aux comptes IMAP, télécharge les messages de manière incrémentielle en utilisant la synchronisation basée sur les UID, construit un index de recherche plein texte Tantivy, et propose une API REST propre avec une interface utilisateur Web intégrée pour la recherche, la navigation et l'exportation des e-mails archivés.

L'auto-hébergement de Bichon sur votre propre VPS conserve chaque message archivé, pièce jointe et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les identifiants de compte sont chiffrés au repos avec AES-256-GCM, les jetons OAuth 2.0 sont automatiquement actualisés, et plusieurs boîtes aux lettres sont téléchargées simultanément — faisant de Bichon une alternative rapide et privée aux services commerciaux d'archivage d'e-mails, sans frais par boîte aux lettres.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bichon

Recherche en texte intégral

L'indexation optimisée par Tantivy des corps de message, des en-têtes et des pièces jointes renvoie des résultats en quelques millisecondes avec des filtres à facettes et un regroupement par fil de discussion.

Synchronisation IMAP et OAuth2

Se connecte à n'importe quel serveur IMAP en utilisant l'authentification par mot de passe (PLAIN/LOGIN) ou OAuth 2.0 (XOAUTH2), avec rafraîchissement automatique des jetons pour les comptes Gmail et Microsoft.

Archivage incrémentiel

La synchronisation incrémentielle basée sur l'UID télécharge uniquement les nouveaux messages à chaque passage, maintenant une faible utilisation de la bande passante et du stockage sur plusieurs boîtes aux lettres concurrentes.

Identifiants chiffrés

Toutes les informations d'identification IMAP et OAuth sont chiffrées au repos avec AES-256-GCM à l'aide d'une clé dérivée du mot de passe de chiffrement défini lors du déploiement.

RBAC multi-utilisateur

Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'accorder des autorisations par compte à des utilisateurs supplémentaires pour les archives partagées, avec un journal d'audit complet des événements d'accès.

Pourquoi exécuter Bichon sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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