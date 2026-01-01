Déployez Postiz en un clic.
Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenu alimentée par l'IA pour plus de 15 réseaux à partir d'un tableau de bord unique.
Choisissez un pack VPS pour Postiz
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Postiz
Postiz est une alternative open-source aux outils SaaS coûteux de médias sociaux, vous permettant de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et plus encore, à partir d'une interface unifiée. Son intégration IA intégrée avec OpenAI génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva gère le contenu visuel.
L'auto-hébergement de Postiz sur votre VPS préserve la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, supprime les frais d'abonnement par siège et offre aux équipes une capacité de planification illimitée avec des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.
Fonctionnalités clés de Postiz
Planification multiplateforme
Programmez et publiez sur plus de 15 réseaux sociaux simultanément à partir d'un calendrier de contenu partagé avec la reprogrammation par glisser-déposer et l'importation en masse de fichiers CSV.
Génération de contenu par IA
L'intégration d'OpenAI suggère des textes de publication, finalise les brouillons et aide à adapter les messages à l'audience de chaque plateforme — économisant des heures de rédaction manuelle.
Éditeur visuel intégré
Un éditeur de type Canva vous permet de concevoir des images et des graphiques de marque directement dans Postiz sans avoir à passer à un outil de conception distinct.
Collaboration d'équipe
Le contrôle d'accès basé sur les rôles et les flux de travail d'approbation permettent à plusieurs contributeurs de gérer les comptes sociaux tout en maintenant la cohérence de la marque et la supervision.
Intégrations d'automatisation
Les connecteurs natifs pour N8N, Make.com et Zapier vous permettent de déclencher des publications à partir d'événements externes et de construire des pipelines d'automatisation de contenu de bout en bout.
Pourquoi exécuter Postiz avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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