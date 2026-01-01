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Plateforme d'automatisation de flux de travail open source avec un éditeur visuel basé sur des nœuds pour connecter des applications, des API et des services.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec n8n

n8n est une plateforme d'automatisation de flux de travail qui connecte des applications, des services et des API via une interface visuelle basée sur des nœuds. Elle permet aux individus et aux équipes d'automatiser les tâches répétitives, de synchroniser les données entre les outils et de créer des pipelines d'intégration personnalisés — le tout sans confier les données à un cloud tiers. Avec des centaines de nœuds intégrés, la prise en charge de la logique JavaScript personnalisée et l'exécution événementielle via des webhooks et des planifications, n8n gère tout, des simples notifications aux processus métier complexes en plusieurs étapes.

Héberger n8n sur votre VPS signifie que la logique de vos flux de travail, vos identifiants d'API et vos données d'exécution ne quittent jamais votre infrastructure. Vous bénéficiez d'exécutions de flux de travail illimitées sans tarification par tâche, et d'un contrôle total pour étendre, sauvegarder et versionner vos automatisations exactement comme vous le souhaitez.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de n8n

Générateur de flux de travail visuel

L'éditeur de nœuds par glisser-déposer vous permet de concevoir visuellement des automatisations multi-étapes, avec des aperçus d'exécution en temps réel pour déboguer chaque étape.

Des centaines d'intégrations

Les nœuds intégrés prennent en charge les applications, bases de données et API populaires — de Slack et GitHub à PostgreSQL et aux requêtes HTTP — prêts à l'emploi sans code personnalisé.

Logique JavaScript personnalisée

Écrivez du JavaScript directement dans les nœuds de workflow pour transformer des données, appliquer une logique métier ou appeler toute API externe non couverte par les intégrations intégrées.

Webhooks et Planification

Déclenchez des workflows instantanément via des webhooks, selon un calendrier cron, ou en réponse à des événements provenant de services connectés sans interrogation.

Propriété des données auto-hébergées

Toutes les définitions de workflow, les identifiants API et les journaux d'exécution restent sur votre VPS, sans frais par exécution et sans limites d'utilisation.

Pourquoi exécuter n8n avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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