Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open-source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser des tâches répétitives grâce à un éditeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant des outils de productivité, des plateformes de communication, des bases de données et des services d'IA, elle constitue une alternative auto-hébergée à Zapier et Make.

Ce qui distingue Activepieces, c'est son design natif axé sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent des LLM pour raisonner et agir, se connecter à des outils compatibles MCP, et exécuter des étapes personnalisées en JavaScript ou Python lorsque le no-code n'est pas suffisant. Comme tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, données clients et logique métier ne quittent jamais vos serveurs, et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, peu importe le nombre d'automatisations que vous exécutez.