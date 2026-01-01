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Gestionnaire universel de référentiels d'artefacts prenant en charge Maven, npm, Docker, PyPI, et bien plus encore.

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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Nexus Repository Manager

Sonatype Nexus Repository Manager est le référentiel d'artefacts standard de l'industrie pour le stockage, l'organisation et la distribution des artefacts de build pour tous les principaux formats de paquets. Il sert de cache proxy universel pour Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub et des dizaines d'autres registres, réduisant considérablement les téléchargements externes et accélérant les builds.

L'auto-hébergement de Nexus sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le stockage des artefacts, les politiques d'accès et l'analyse de sécurité. Les équipes obtiennent une source unique de vérité pour toutes les dépendances — publiques et privées — sans tarification par siège ni limites de stockage cloud.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Nexus Repository Manager

Prise en charge du format universel

Hébergez et proxifiez Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, et de nombreux autres formats à partir d'une seule instance.

Proxy et cache

Mettez en cache les artefacts distants localement afin que les builds n'échouent jamais parce qu'un registre en amont est lent ou indisponible.

Dépôts privés

Publiez des bibliothèques propriétaires et des images Docker dans des dépôts hébergés privés avec un contrôle d'accès granulaire.

Recherche de composants

La recherche en texte intégral dans tous les dépôts permet aux développeurs de trouver rapidement des versions d'artefacts spécifiques et leurs métadonnées.

Accès basé sur les rôles

Définir des privilèges granulaires par dépôt afin que les équipes ne voient et ne publient que dans les dépôts qu'elles possèdent.

Pourquoi exécuter Nexus Repository Manager avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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