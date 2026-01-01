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Agent de codage IA terminal open source qui planifie et exécute des tâches complexes et en plusieurs étapes sur de nombreux fichiers.

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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Plandex

Plandex est un agent de codage IA open-source qui réside dans votre terminal et s'attaque à des tâches logicielles réelles couvrant des dizaines de fichiers et de nombreuses étapes. Au lieu de produire des extraits ponctuels, il élabore et affine un plan, met en sandbox les modifications de fichiers pour une révision basée sur les différences avant de les appliquer, et gère jusqu'à 2 millions de jetons de contexte pour travailler sur de grandes bases de code.

L'auto-hébergement de Plandex sur votre VPS maintient votre code, vos invites et vos plans sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous offrant un serveur persistant auquel l'interface de ligne de commande (CLI) légère de Plandex peut se connecter depuis n'importe quelle machine de développement. Vous utilisez vos propres identifiants de fournisseur de modèle — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ou Ollama local — il n'y a donc pas de frais de plateforme par siège ni de verrouillage fournisseur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Plandex

Planifie de grandes tâches

Élabore des plans en plusieurs étapes pour des changements qui couvrent des dizaines de fichiers au lieu de produire des extraits de code à usage unique.

Contexte de 2M de jetons

Charge et raisonne sur de grandes bases de code avec une fenêtre de contexte allant jusqu'à 2 millions de jetons.

Révision basée sur les différences

Isole les modifications de fichiers et affiche un diff pour chaque changement afin que vous puissiez approuver ou rejeter avant que quoi que ce soit ne touche votre arborescence de travail.

Modèles multi-fournisseurs

Se connecte à OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini et aux modèles Ollama locaux à partir d'une seule session CLI.

REPL natif du terminal

S'exécute dans un REPL de terminal avec autocomplétion floue des commandes, prise en charge des scripts et du chaînage — aucun onglet de navigateur n'est requis.

Serveur auto-hébergé

La CLI sur votre ordinateur portable se connecte au serveur Plandex sur votre VPS, gardant les plans et l'état du projet sous votre contrôle.

Pourquoi exécuter Plandex avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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