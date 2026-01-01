Déployez Plandex en un clic.
Agent de codage IA terminal open source qui planifie et exécute des tâches complexes et en plusieurs étapes sur de nombreux fichiers.
Choisissez un pack VPS pour Plandex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Plandex
Plandex est un agent de codage IA open-source qui réside dans votre terminal et s'attaque à des tâches logicielles réelles couvrant des dizaines de fichiers et de nombreuses étapes. Au lieu de produire des extraits ponctuels, il élabore et affine un plan, met en sandbox les modifications de fichiers pour une révision basée sur les différences avant de les appliquer, et gère jusqu'à 2 millions de jetons de contexte pour travailler sur de grandes bases de code.
L'auto-hébergement de Plandex sur votre VPS maintient votre code, vos invites et vos plans sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous offrant un serveur persistant auquel l'interface de ligne de commande (CLI) légère de Plandex peut se connecter depuis n'importe quelle machine de développement. Vous utilisez vos propres identifiants de fournisseur de modèle — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ou Ollama local — il n'y a donc pas de frais de plateforme par siège ni de verrouillage fournisseur.
Fonctionnalités clés de Plandex
Planifie de grandes tâches
Élabore des plans en plusieurs étapes pour des changements qui couvrent des dizaines de fichiers au lieu de produire des extraits de code à usage unique.
Contexte de 2M de jetons
Charge et raisonne sur de grandes bases de code avec une fenêtre de contexte allant jusqu'à 2 millions de jetons.
Révision basée sur les différences
Isole les modifications de fichiers et affiche un diff pour chaque changement afin que vous puissiez approuver ou rejeter avant que quoi que ce soit ne touche votre arborescence de travail.
Modèles multi-fournisseurs
Se connecte à OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini et aux modèles Ollama locaux à partir d'une seule session CLI.
REPL natif du terminal
S'exécute dans un REPL de terminal avec autocomplétion floue des commandes, prise en charge des scripts et du chaînage — aucun onglet de navigateur n'est requis.
Serveur auto-hébergé
La CLI sur votre ordinateur portable se connecte au serveur Plandex sur votre VPS, gardant les plans et l'état du projet sous votre contrôle.
Pourquoi exécuter Plandex avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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