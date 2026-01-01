Pingvin Share est une plateforme moderne de partage de fichiers auto-hébergée qui vous offre une alternative respectueuse de la vie privée à WeTransfer, Dropbox Transfer et Firefox Send. Partagez des fichiers de toute taille via des liens sécurisés et limités dans le temps, avec des dates d'expiration configurables, des limites de visiteurs et une protection par mot de passe — le tout sans télécharger sur des serveurs tiers.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie qu'il n'y a pas de limites de taille de fichier imposées par les niveaux d'abonnement, aucun risque que le contenu soit scanné ou supprimé, et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Les liens de partage inversés permettent à d'autres de télécharger directement vers vous, et l'intégration OIDC et LDAP prend en charge les flux d'authentification d'entreprise prêts à l'emploi.