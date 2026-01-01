Déployez Pingvin Share avec une installation en un clic.
Alternative à WeTransfer auto-hébergée pour partager des fichiers de toute taille via des liens sécurisés et à durée limitée, avec protection par mot de passe et sans stockage tiers.
Choisissez un pack VPS pour Pingvin Share
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec Pingvin Share
Pingvin Share est une plateforme moderne de partage de fichiers auto-hébergée qui vous offre une alternative respectueuse de la vie privée à WeTransfer, Dropbox Transfer et Firefox Send. Partagez des fichiers de toute taille via des liens sécurisés et limités dans le temps, avec des dates d'expiration configurables, des limites de visiteurs et une protection par mot de passe — le tout sans télécharger sur des serveurs tiers.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie qu'il n'y a pas de limites de taille de fichier imposées par les niveaux d'abonnement, aucun risque que le contenu soit scanné ou supprimé, et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Les liens de partage inversés permettent à d'autres de télécharger directement vers vous, et l'intégration OIDC et LDAP prend en charge les flux d'authentification d'entreprise prêts à l'emploi.
Fonctionnalités clés de Pingvin Share
Aucune limite de taille de fichier
Partagez des fichiers de toute taille, limités uniquement par l'espace disque de votre VPS, sans limites de transfert par fichier ou par mois.
Liens sécurisés à durée limitée
Définissez des dates d'expiration et des limites de visiteurs pour chaque partage afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner une fois les conditions choisies remplies.
Protection par mot de passe
Protégez les partages sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers téléchargés.
Regroupement d'actions
Générez des liens de téléversement qui permettent à d'autres de vous envoyer des fichiers directement sans nécessiter de compte ni exposer votre stockage.
Authentification d'entreprise
L'intégration OIDC et LDAP permet aux organisations d'utiliser les fournisseurs d'identité existants pour une gestion centralisée des accès.
Pourquoi exécuter Pingvin Share avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Croissance mondiale.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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