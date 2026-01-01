Déployez ArchiveBox avec une installation en un clic.
Plateforme d'archivage internet auto-hébergée qui conserve les pages web, les vidéos et les documents sous plusieurs formats pour un accès permanent.
Choisissez un forfait VPS pour ArchiveBox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ArchiveBox
ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée open-source, capturant les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits pour garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, il offre une alternative fiable à la dépendance vis-à-vis de l'Internet Archive pour le contenu important pour votre travail.
L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — essentiel pour les flux de travail juridiques, de conformité et de journalisme où la chaîne de traçabilité est importante. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte Sonic intégré permet de trouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.
Caractéristiques principales de ArchiveBox
Archivage multi-formats
Capturez chaque page simultanément sous forme de HTML, PDF, capture d'écran, WARC et médias extraits, afin que le contenu soit préservé dans plusieurs formats indépendants, même si l'un d'eux devient illisible à l'avenir.
Recherche plein texte
Trouvez n'importe quel mot ou phrase dans l'ensemble de vos archives instantanément grâce au moteur de recherche Sonic intégré, sans parcourir manuellement les dossiers ni vous fier à une correspondance de nom de fichier imprécise.
Planification automatisée
Mettre en place l'archivage quotidien des flux RSS, des listes de favoris et des collections d'URL afin que le contenu important soit automatiquement préservé sans nécessiter de déclenchement manuel pour chaque nouvel élément.
Prise en charge étendue de l'importation
Importez directement depuis les favoris du navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services, ce qui facilite la migration d'une liste de lecture existante vers votre archive permanente.
Rendu JavaScript
Archivez les pages rendues dynamiquement et les applications monopages en utilisant l'environnement de navigateur NoVNC fourni, capturant le contenu que les simples extracteurs HTML manquent entièrement.
Pourquoi exécuter ArchiveBox sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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