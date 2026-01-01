ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée open-source, capturant les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits pour garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, il offre une alternative fiable à la dépendance vis-à-vis de l'Internet Archive pour le contenu important pour votre travail.

L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — essentiel pour les flux de travail juridiques, de conformité et de journalisme où la chaîne de traçabilité est importante. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte Sonic intégré permet de trouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.