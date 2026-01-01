Déployez Shadowbroker en un clic.
Plateforme OSINT open-source en temps réel agrégeant plus de 60 flux de renseignement mondiaux en direct — avions, navires, satellites, et plus encore — sur une seule carte.
Choisissez un pack VPS pour Shadowbroker
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shadowbroker
Shadowbroker est une plateforme de renseignement géospatial OSINT open-source qui agrège plus de 60 flux de données mondiales en temps réel dans une interface cartographique interactive unique. Elle rassemble les positions d'aéronefs privés et commerciaux, les mouvements de navires maritimes, les passages de satellites actifs, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS, l'activité sismique, les caméras de vidéosurveillance et les réseaux radio maillés — des données accessibles au public qui sont rarement agrégées en un seul endroit. Une couche d'agent IA optionnelle vous permet de connecter un modèle linguistique pour analyser les flux et faire apparaître des corrélations qui ne sont pas visibles en examinant les couches de données individuelles.
L'auto-hébergement de Shadowbroker sur un VPS offre à votre équipe un tableau de bord de renseignement persistant et partagé, sans analyse d'utilisation, sans partage de données avec des tiers, et avec un contrôle total sur les flux et les intégrations API activés.
Fonctionnalités clés de Shadowbroker
60+ flux de données en direct
Agrégez les positions d'aéronefs, les navires maritimes, les passages de satellites, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS et les données sismiques provenant de plus de 60 sources sans changer d'outil.
Suivi des aéronefs et des navires
Surveillez les jets privés, les vols commerciaux et les navires maritimes en temps réel en utilisant les intégrations de flux OpenSky OAuth2 et AIS pour une couverture mondiale.
Couche d'agent IA
Connecter un modèle linguistique pour analyser les flux en direct et révéler automatiquement des corrélations inédites entre les couches de données géospatiales.
Superpositions de conflits et de menaces
Visualisez les zones de conflit actives, les événements de brouillage GPS, les fronts d'incendie et les alertes d'urgence sur la même carte que le trafic aérien et maritime.
Intelligence auto-hébergée
Conservez toutes les données d'intelligence sur votre propre VPS, sans abonnement SaaS, sans analyse d'utilisation et sans plateforme tierce recevant vos requêtes.
Pourquoi exécuter Shadowbroker avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web