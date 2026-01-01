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Plateforme OSINT open-source en temps réel agrégeant plus de 60 flux de renseignement mondiaux en direct — avions, navires, satellites, et plus encore — sur une seule carte.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Shadowbroker

Shadowbroker est une plateforme de renseignement géospatial OSINT open-source qui agrège plus de 60 flux de données mondiales en temps réel dans une interface cartographique interactive unique. Elle rassemble les positions d'aéronefs privés et commerciaux, les mouvements de navires maritimes, les passages de satellites actifs, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS, l'activité sismique, les caméras de vidéosurveillance et les réseaux radio maillés — des données accessibles au public qui sont rarement agrégées en un seul endroit. Une couche d'agent IA optionnelle vous permet de connecter un modèle linguistique pour analyser les flux et faire apparaître des corrélations qui ne sont pas visibles en examinant les couches de données individuelles.

L'auto-hébergement de Shadowbroker sur un VPS offre à votre équipe un tableau de bord de renseignement persistant et partagé, sans analyse d'utilisation, sans partage de données avec des tiers, et avec un contrôle total sur les flux et les intégrations API activés.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Shadowbroker

60+ flux de données en direct

Agrégez les positions d'aéronefs, les navires maritimes, les passages de satellites, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS et les données sismiques provenant de plus de 60 sources sans changer d'outil.

Suivi des aéronefs et des navires

Surveillez les jets privés, les vols commerciaux et les navires maritimes en temps réel en utilisant les intégrations de flux OpenSky OAuth2 et AIS pour une couverture mondiale.

Couche d'agent IA

Connecter un modèle linguistique pour analyser les flux en direct et révéler automatiquement des corrélations inédites entre les couches de données géospatiales.

Superpositions de conflits et de menaces

Visualisez les zones de conflit actives, les événements de brouillage GPS, les fronts d'incendie et les alertes d'urgence sur la même carte que le trafic aérien et maritime.

Intelligence auto-hébergée

Conservez toutes les données d'intelligence sur votre propre VPS, sans abonnement SaaS, sans analyse d'utilisation et sans plateforme tierce recevant vos requêtes.

Pourquoi exécuter Shadowbroker avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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