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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
CHF60.39
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32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Photoview

Photoview est une galerie photo rapide et auto-hébergée, conçue pour les photographes et les familles qui souhaitent conserver leurs souvenirs sur une infrastructure qu'ils contrôlent. Elle lit directement votre structure de répertoires existante — sans processus d'importation, sans réorganisation de fichiers — et génère automatiquement des miniatures et des aperçus sur votre propre serveur.

Contrairement aux services de photos dans le cloud, Photoview conserve vos originaux intacts et privés. Les fichiers RAW, les métadonnées EXIF, les coordonnées GPS et la reconnaissance faciale fonctionnent tous sans envoyer une seule photo à un service tiers. Chaque utilisateur dispose de son propre chemin de bibliothèque, ce qui le rend adapté aux foyers ou aux petites équipes partageant un seul serveur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Photoview

Albums en miroir du système de fichiers

Votre structure de répertoires existante devient automatiquement votre structure d'albums — pas d'importation, pas de réorganisation, pas de verrouillage.

Prise en charge des fichiers RAW

Parcourt et prévisualise nativement les formats RAW d'appareils photo via Darktable, permettant aux photographes de consulter leur bibliothèque complète sans conversion.

Reconnaissance faciale

Détecte et regroupe automatiquement les photos de la même personne, facilitant ainsi la recherche de toutes les photos d'un individu spécifique parmi des milliers d'images.

Métadonnées EXIF et GPS

Affiche les réglages de l'appareil photo, les données de l'objectif et les informations de localisation pour chaque photo, avec une vue cartographique optionnelle alimentée par Mapbox.

Partage sécurisé

Générez des liens de partage publics pour des photos individuelles ou des albums complets, avec protection par mot de passe facultative pour un accès externe contrôlé.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Chaque compte utilisateur correspond à son propre chemin de répertoire sur le serveur, permettant aux membres de la famille ou aux collaborateurs de disposer de bibliothèques distinctes à partir d'une seule instance.

Pourquoi exécuter Photoview avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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