Déployez Immich : installation en un clic.
Gestion de photos et de vidéos auto-hébergée et performante avec organisation optimisée par l'IA et sauvegarde mobile.
Choisissez un pack VPS pour Immich
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Immich
Immich est une alternative moderne et auto-hébergée à Google Photos et iCloud, conçue pour la vitesse et alimentée par l'apprentissage automatique. Elle offre la reconnaissance faciale, la détection d'objets, la recherche intelligente et la sauvegarde mobile automatique depuis les applications iOS et Android — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.
En auto-hébergeant Immich, vos souvenirs personnels et vos photos de famille restent entièrement en dehors des serveurs tiers. Vous conservez un contrôle total sur le stockage, les autorisations d'accès et le partage, sans frais d'abonnement et sans risque d'interruption de service. Ce déploiement inclut le serveur d'application, le service d'apprentissage automatique, PostgreSQL avec extension vectorielle et Redis.
Fonctionnalités clés de Immich
Recherche par IA
L'apprentissage automatique permet la reconnaissance faciale, la détection d'objets et la recherche en langage naturel dans toute votre bibliothèque de photos.
Sauvegarde mobile automatique
Les applications iOS et Android sauvegardent automatiquement les photos et les vidéos en arrière-plan, maintenant ainsi votre bibliothèque toujours à jour.
Prise en charge du RAW et de la 4K
Prend en charge les formats photo RAW, les vidéos 4K et les photos en direct avec une conservation complète des métadonnées pour les flux de travail professionnels.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de sa propre bibliothèque privée avec la possibilité de partager sélectivement des albums et des collections partenaires.
Vues Carte et Frise chronologique
Parcourez les photos par date sur une chronologie ou par lieu sur une carte en utilisant les métadonnées GPS intégrées de votre appareil photo et de votre téléphone.
Pourquoi exécuter Immich avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.