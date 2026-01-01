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Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1000 autres plateformes sans outils en ligne de commande.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec AllTube

AllTube Download est une application web auto-hébergée qui intègre youtube-dl dans une interface intuitive basée sur un navigateur, permettant à quiconque de télécharger ou de diffuser des vidéos depuis plus d'un millier de plateformes d'hébergement sans installer de logiciel localement. Contrairement aux extensions de navigateur qui cessent de fonctionner avec les mises à jour de plateforme, AllTube s'exécute de manière centralisée sur votre serveur afin que chaque appareil de votre réseau puisse l'utiliser via n'importe quel navigateur.

L'auto-hébergement d'AllTube préserve la confidentialité de votre activité de téléchargement, évite les pratiques de journalisation des données des services de téléchargement tiers et vous donne un contrôle total sur les formats pris en charge, les niveaux de qualité et la configuration du site. Vous pouvez également planifier des téléchargements par lots et accéder aux métadonnées vidéo par programmation via l'API JSON intégrée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AllTube

Prise en charge de plus de 1000 plateformes

Téléchargez des vidéos de YouTube, Vimeo et des centaines d'autres sites d'hébergement en utilisant la même interface unifiée, sans aucune configuration par plateforme requise.

Conversion de format

Convertissez les vidéos téléchargées dans votre format et niveau de qualité préférés sans avoir besoin d'outils supplémentaires installés sur votre appareil.

Streaming dans le navigateur

Prévisualisez les vidéos directement dans l'interface web avant de les télécharger, afin de pouvoir confirmer la qualité et le contenu avant d'engager de l'espace de stockage.

Remuxage sans perte

Modifiez les formats de conteneur sans réencodage, en préservant la qualité vidéo et audio d'origine tout en rendant les fichiers compatibles avec vos lecteurs.

Accès à l'API JSON

Récupérer les métadonnées vidéo détaillées et automatiser les téléchargements par programmation, permettant des flux de travail d'archivage planifiés sans intervention manuelle.

Pourquoi exécuter AllTube sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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