Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme les collections personnelles de musique et de vidéo en un service privé accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé à l'origine en 2001 et maintenu en continu sous licence AGPL, il offre un support multi-utilisateur, des playlists intelligentes, un transcodage à la volée et une compatibilité API Subsonic pour une large prise en charge client via les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.

Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose aucun frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de la bibliothèque. L'auto-hébergement vous donne la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible quelles que soient les modifications de licence de la plateforme ou les arrêts de service.