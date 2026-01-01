Déployez Gerrit en un clic.
Plateforme de révision de code de niveau entreprise, utilisée par Android, Chromium et les principaux projets open source du monde entier.
Choisissez un pack VPS pour Gerrit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gerrit
Gerrit est un système de révision de code open-source, basé sur le web, construit sur Git. Chaque modification est soumise sous forme de patch set — une unité de révision versionnée — que les coéquipiers évaluent via des commentaires en ligne, des votes d'approbation et des règles de soumission configurables avant qu'elle ne puisse être fusionnée. Créé à l'origine chez Google et utilisé par Android, Chromium et Qt, Gerrit apporte une discipline de révision structurée à toute équipe d'ingénierie.
L'auto-hébergement de Gerrit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les dépôts, les permissions d'accès et les flux de travail de révision de code. Avec un amorçage où le premier utilisateur devient administrateur, des règles d'accès par projet granulaires et un écosystème de plugins de plus de 100 extensions, il est conçu pour les équipes qui ont besoin de pistes d'audit et de contrôles de qualité de code stricts sans dépendre de plateformes tierces.
Fonctionnalités clés de Gerrit
Flux de travail de révision basé sur les patchs
Chaque modification de code est soumise sous forme d'un ensemble de correctifs versionnés, offrant aux relecteurs une vue claire de chaque itération et de l'historique complet des révisions.
Permissions granulaires
Définir des règles d'accès par projet, par branche et par action pour les individus et les groupes, y compris les droits de force-push et de soumission.
Commentaires de code en ligne
Laissez des commentaires sur des lignes de code spécifiques et répondez en ligne, en gardant les discussions de révision directement liées au code auquel elles font référence.
Intégration CI/CD
Déclenchez Jenkins, Zuul ou tout autre système CI automatiquement sur de nouveaux ensembles de correctifs via des webhooks et l'API Events Stream intégrée.
Écosystème de plugins
Étendez Gerrit avec plus de 100 plugins communautaires pour l'authentification LDAP, les métriques, les notifications et les flux de travail de révision personnalisés.
Gestion multi-dépôts
Gérer et examiner les modifications sur plusieurs dépôts Git à partir d'une seule instance avec un contrôle d'accès unifié et des journaux d'audit.
Pourquoi exécuter Gerrit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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