Déployez Authentik avec une installation en un clic.
Fournisseur d'identité open-source offrant le SSO d'entreprise, OAuth2, SAML et l'authentification multi-facteurs pour toute application.
Choisissez un forfait VPS pour Authentik
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Authentik
Authentik est un fournisseur d'identité open source souple qui offre aux organisations une authentification et une gestion des utilisateurs de niveau entreprise, sans la complexité généralement associée à l'infrastructure d'identité. Il prend en charge les protocoles OAuth2, OpenID Connect et SAML, le rendant compatible avec pratiquement toute application ou service nécessitant une authentification utilisateur. L'authentification multifacteur, les flux de connexion personnalisables, l'intégration LDAP et un portail utilisateur en libre-service complètent ses capacités.
L'auto-hébergement d'Authentik vous confère une souveraineté totale sur les identifiants utilisateur et les données de session, élimine les frais récurrents par utilisateur facturés par les fournisseurs d'identité commerciaux, et vous permet d'adapter les flux d'authentification aux exigences exactes de votre organisation. Ce déploiement exécute un serveur, un worker en arrière-plan, PostgreSQL et Redis — tout ce qui est nécessaire pour une plateforme d'identité prête pour la production.
Caractéristiques principales de Authentik
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth2, OpenID Connect et SAML signifie qu'Authentik fonctionne comme fournisseur d'identité pour pratiquement toute application ou service moderne, prêt à l'emploi.
MFA flexible
Imposer l'authentification multifacteur via des applications d'authentification TOTP, des clés matérielles WebAuthn ou SMS — configurable par application ou par groupe d'utilisateurs.
Flux de connexion personnalisables
Concevez des pipelines d'authentification avec des étapes conditionnelles, une personnalisation de la marque et un contrôle d'accès basé sur des politiques pour répondre aux exigences de sécurité de votre organisation.
Intégration d'annuaire LDAP
Connectez-vous aux annuaires Active Directory ou LDAP existants pour synchroniser les utilisateurs et les groupes, évitant ainsi de devoir reconstruire votre base de données d'utilisateurs à partir de zéro.
Journalisation d'audit et de conformité
Des journaux d'événements détaillés et des pistes d'audit enregistrent chaque événement d'authentification, vous offrant la visibilité nécessaire pour les audits de sécurité et la conformité réglementaire.
Pourquoi exécuter Authentik sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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