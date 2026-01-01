2FAuth est une alternative open-source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobile comme Google Authenticator et Authy. Elle génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur épurée, ainsi vos codes d'authentification sont accessibles depuis n'importe quel appareil – et non pas liés à un seul téléphone.

Contrairement aux authentificateurs uniquement mobiles, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, pas de données partagées avec des services commerciaux, et pas de dépendance à un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé au moment où vous avez le plus besoin de vous connecter.