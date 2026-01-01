Authorizer est un serveur d'authentification et d'autorisation auto-hébergé qui remplace les services cloud comme Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Il offre la connexion par e-mail/mot de passe, l'OAuth social avec plus de 10 fournisseurs, les liens magiques, l'authentification multi-facteurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles prêts à l'emploi — le tout fonctionnant au sein de votre propre infrastructure, avec les données utilisateur stockées dans votre propre base de données.

Plutôt que de payer des frais par utilisateur ou de confier les identifiants de vos utilisateurs à un tiers, l'auto-hébergement d'Authorizer vous permet de conserver la pleine propriété de votre couche d'identité. Il expose une API GraphQL et une page de connexion intégrée vers laquelle vos applications peuvent rediriger, le tout soutenu par SQLite, PostgreSQL, MySQL ou l'un des plus de 13 backends de base de données pris en charge.