Vaultwarden est une implémentation non officielle et légère de l'API du serveur Bitwarden écrite en Rust. Il utilise une fraction de la mémoire requise par le serveur Bitwarden officiel tout en restant entièrement compatible avec tous les clients Bitwarden officiels — les extensions de navigateur, les applications de bureau et les applications mobiles fonctionnent toutes sans modification.

L'auto-hébergement de votre coffre-fort de mots de passe sur un VPS maintient chaque mot de passe, note sécurisée et identifiant entièrement au sein de votre propre infrastructure. Ce modèle achemine automatiquement le HTTPS via le proxy inverse Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant l'exigence HTTPS des clients Bitwarden dès le premier déploiement.