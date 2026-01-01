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Gestionnaire de mots de passe léger auto-hébergé compatible Bitwarden, écrit en Rust avec HTTPS automatique via Traefik.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Vaultwarden

Vaultwarden est une implémentation non officielle et légère de l'API du serveur Bitwarden écrite en Rust. Il utilise une fraction de la mémoire requise par le serveur Bitwarden officiel tout en restant entièrement compatible avec tous les clients Bitwarden officiels — les extensions de navigateur, les applications de bureau et les applications mobiles fonctionnent toutes sans modification.

L'auto-hébergement de votre coffre-fort de mots de passe sur un VPS maintient chaque mot de passe, note sécurisée et identifiant entièrement au sein de votre propre infrastructure. Ce modèle achemine automatiquement le HTTPS via le proxy inverse Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant l'exigence HTTPS des clients Bitwarden dès le premier déploiement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Vaultwarden

Compatible Bitwarden

Toutes les extensions de navigateur, clients de bureau et mobiles officiels de Bitwarden se connectent à Vaultwarden sans aucune modification.

Efficacité de Rust

Écrit en Rust, Vaultwarden utilise une fraction de la RAM et du CPU nécessaires au serveur Bitwarden officiel basé sur Java.

HTTPS automatique

Le trafic est acheminé via le proxy Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant immédiatement l'exigence HTTPS de Bitwarden.

Support de l'organisation

Partagez les éléments du coffre-fort avec les membres de votre famille ou de votre équipe en utilisant les fonctionnalités d'organisation et de collection de Vaultwarden.

Accès d'urgence

Accorder aux contacts de confiance un accès d'urgence à votre coffre-fort avec des périodes d'attente configurables pour les scénarios de récupération de compte.

Pourquoi exécuter Vaultwarden avec Hostinger ?

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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