Docker Registry est le système officiel, open source, de stockage et de distribution des images Docker. L'exécution de votre propre registre offre à votre équipe un référentiel privé et performant pour les images de conteneurs — en gardant le code d'application propriétaire hors des hubs publics tout en garantissant des extractions d'images rapides et fiables pour vos pipelines CI/CD et vos déploiements de production.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'image ne quittent jamais votre infrastructure, ce qui simplifie la conformité aux politiques de gouvernance des données et élimine la dépendance aux services externes. Vous contrôlez l'accès, les politiques de rétention et la capacité de stockage — sans frais par image ni limites de bande passante imposées par les fournisseurs de registres hébergés.