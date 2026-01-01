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Plateforme open-source de suivi des erreurs et de surveillance des performances entièrement compatible avec les SDK Sentry — une alternative légère et auto-hébergée.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec GlitchTip

GlitchTip est une plateforme open source de suivi des erreurs et de surveillance des performances qui remplace directement Sentry. Chaque SDK officiel de Sentry — pour JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, et plus encore — fonctionne sans modification, simplement en le pointant vers votre DSN GlitchTip. La plateforme capture les exceptions non gérées, le contexte de fil d'Ariane, les cartes sources et le suivi des versions avec le même flux de travail et les mêmes modèles d'interface utilisateur que les développeurs connaissent déjà de Sentry.

L'auto-hébergement de GlitchTip sur votre VPS vous offre tout le flux de travail de suivi des erreurs que vous obtiendriez avec Sentry SaaS — mais avec une fraction de l'empreinte des ressources et sans quota par événement. Le mode tout-en-un à conteneur unique gère l'ingestion, l'interface utilisateur web et le traitement en arrière-plan sans services de travail séparés.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de GlitchTip

API compatible Sentry

Remplacement direct pour Sentry — chaque SDK Sentry officiel fonctionne sans modification en le pointant vers votre DSN GlitchTip, aucune réécriture de code n'est nécessaire.

Capture et regroupement des erreurs

Le regroupement intelligent d'exceptions similaires par empreinte de trace de pile élimine le bruit des doublons, mettant en évidence chaque problème unique une seule fois avec l'historique complet des événements.

Cartes sources et versions

Téléchargez les cartes sources JavaScript pour les builds de production et étiquetez les versions afin que les traces de pile se résolvent aux lignes sources originales et que le suivi des régressions fonctionne immédiatement.

Performances et disponibilité

La surveillance optionnelle des performances des transactions et les vérifications de disponibilité complètent le suivi des erreurs avec des profils de temps de réponse et des sondes de santé externes.

Émettre des notifications

Slack, Discord, Microsoft Teams, les webhooks génériques et les alertes par e-mail se déclenchent lors de la première occurrence, de la régression et du dépassement de seuil pour chaque projet.

Équipe et cadrage du projet

Organisez les erreurs par projet et par équipe avec des permissions de rôle par utilisateur afin que les groupes frontend, backend et mobile ne voient que leurs propres flux d'exceptions.

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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