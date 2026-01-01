Topola Genealogy Viewer est une application web open-source qui transforme les exportations GEDCOM standard de n'importe quel programme de généalogie en des arbres généalogiques interactifs et navigables. Il affiche des vues en sablier et de tous les parents, permet aux chercheurs de cliquer sur n'importe quelle personne pour recentrer l'arbre, et prend en charge l'impression ou l'exportation vers PDF, PNG et SVG pour le partage hors ligne.

L'auto-hébergement de Topola sur votre propre VPS garde les données généalogiques sensibles — noms, dates de naissance, parents vivants — entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. Le visualiseur traite les fichiers GEDCOM côté client dans le navigateur, et un déploiement privé supprime toute dépendance à l'égard de l'hébergement tiers pour les sociétés de généalogie, les archives ou les historiens familiaux servant des parents sur le web.