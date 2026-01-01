Déployez Vvveb CMS avec une installation en un clic.
CMS glisser-déposer pour créer des sites web, des blogs et des boutiques e-commerce visuellement sans écrire de code.
Choisissez un pack VPS pour Vvveb CMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Vvveb CMS
Vvveb est un système de gestion de contenu open source avec un constructeur de pages visuel intégré par glisser-déposer. Il vous permet de concevoir et de publier des sites web professionnels, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des composants sur la toile et en les personnalisant visuellement — aucun codage n'est requis.
L'auto-hébergement de Vvveb sur un VPS vous donne un contrôle total sur l'infrastructure et les données de votre site web, sans frais SaaS mensuels. La bibliothèque de composants couvre les mises en page, le texte, les médias, les formulaires et les éléments de commerce électronique, tandis que le backend offre la gestion multi-pages, le téléchargement de médias et la personnalisation de thèmes.
Fonctionnalités clés de Vvveb CMS
Constructeur de pages visuel
Créez des pages en glissant-déposant des composants sur un canevas interactif avec un retour visuel instantané et une édition en ligne.
Prêt pour l'e-commerce
Créez des catalogues de produits, des paniers d'achat et des parcours de paiement avec des composants et des modèles e-commerce intégrés.
Gestion de blog
Créez et gérez des articles de blog avec des catégories, des balises et des profils d'auteur à l'aide des outils de gestion de contenu intégrés.
Personnalisation du thème
Personnalisez les couleurs, les polices et la mise en page globalement via l'éditeur de thème sans toucher directement aux fichiers CSS ou de modèle.
Publication no-code
Publiez de nouvelles pages et mettez à jour le contenu visuellement sans l'intervention d'un développeur, en gardant les mises à jour du site rapides et indépendantes.
Pourquoi exécuter Vvveb CMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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