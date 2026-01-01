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CMS glisser-déposer pour créer des sites web, des blogs et des boutiques e-commerce visuellement sans écrire de code.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Vvveb CMS

Vvveb est un système de gestion de contenu open source avec un constructeur de pages visuel intégré par glisser-déposer. Il vous permet de concevoir et de publier des sites web professionnels, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des composants sur la toile et en les personnalisant visuellement — aucun codage n'est requis.

L'auto-hébergement de Vvveb sur un VPS vous donne un contrôle total sur l'infrastructure et les données de votre site web, sans frais SaaS mensuels. La bibliothèque de composants couvre les mises en page, le texte, les médias, les formulaires et les éléments de commerce électronique, tandis que le backend offre la gestion multi-pages, le téléchargement de médias et la personnalisation de thèmes.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Vvveb CMS

Constructeur de pages visuel

Créez des pages en glissant-déposant des composants sur un canevas interactif avec un retour visuel instantané et une édition en ligne.

Prêt pour l'e-commerce

Créez des catalogues de produits, des paniers d'achat et des parcours de paiement avec des composants et des modèles e-commerce intégrés.

Gestion de blog

Créez et gérez des articles de blog avec des catégories, des balises et des profils d'auteur à l'aide des outils de gestion de contenu intégrés.

Personnalisation du thème

Personnalisez les couleurs, les polices et la mise en page globalement via l'éditeur de thème sans toucher directement aux fichiers CSS ou de modèle.

Publication no-code

Publiez de nouvelles pages et mettez à jour le contenu visuellement sans l'intervention d'un développeur, en gardant les mises à jour du site rapides et indépendantes.

Pourquoi exécuter Vvveb CMS avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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