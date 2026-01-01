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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Papermerge

Papermerge est un système de gestion documentaire open source conçu pour transformer la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Téléchargez des PDF ou des images numérisées et Papermerge extrait automatiquement le texte via l'OCR, rendant chaque facture, contrat et reçu instantanément consultable par leur contenu. L'organisation basée sur des balises, les hiérarchies de dossiers et les champs de métadonnées personnalisés vous offrent un contrôle précis sur la manière dont les documents sont structurés et récupérés. Le support multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles le rend adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux cabinets professionnels.

L'auto-hébergement de Papermerge sur votre propre VPS signifie que les dossiers financiers sensibles, les documents juridiques et les fichiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Vous évitez les frais mensuels de stockage cloud tout en bénéficiant d'une capacité documentaire illimitée, de la possibilité d'appliquer des politiques de rétention personnalisées et de la flexibilité d'intégration avec les flux de travail existants via l'API REST de Papermerge.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Papermerge

Extraction OCR automatique

Papermerge extrait automatiquement le texte consultable des PDF et des images numérisées lors du téléchargement, transformant une pile de documents numérisés en une base de données interrogeable.

Recherche en texte intégral

Recherchez dans le contenu complet et les métadonnées de chaque document de votre archive, avec des filtres par date, balises et champs personnalisés pour une récupération précise.

Organisation des balises et des dossiers

Combinez les hiérarchies de dossiers avec des balises flexibles et des champs de métadonnées personnalisés pour créer une structure organisationnelle qui correspond au fonctionnement réel de votre entreprise.

Permissions multi-utilisateurs

Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet aux équipes de partager une seule archive de documents tout en ne rendant les fichiers sensibles visibles qu'aux utilisateurs autorisés.

Opérations de page PDF

Fusionnez, divisez et réorganisez les pages PDF directement dans Papermerge, éliminant ainsi le besoin d'un éditeur PDF séparé lors du nettoyage des documents numérisés.

Pourquoi exécuter Papermerge avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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