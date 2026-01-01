Déployez Papermerge en un clic.
Système de gestion documentaire open source avec OCR automatique, recherche en texte intégral et organisation par balises pour tous vos documents numérisés.
Choisissez un pack VPS pour Papermerge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Papermerge
Papermerge est un système de gestion documentaire open source conçu pour transformer la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Téléchargez des PDF ou des images numérisées et Papermerge extrait automatiquement le texte via l'OCR, rendant chaque facture, contrat et reçu instantanément consultable par leur contenu. L'organisation basée sur des balises, les hiérarchies de dossiers et les champs de métadonnées personnalisés vous offrent un contrôle précis sur la manière dont les documents sont structurés et récupérés. Le support multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles le rend adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux cabinets professionnels.
L'auto-hébergement de Papermerge sur votre propre VPS signifie que les dossiers financiers sensibles, les documents juridiques et les fichiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Vous évitez les frais mensuels de stockage cloud tout en bénéficiant d'une capacité documentaire illimitée, de la possibilité d'appliquer des politiques de rétention personnalisées et de la flexibilité d'intégration avec les flux de travail existants via l'API REST de Papermerge.
Fonctionnalités clés de Papermerge
Extraction OCR automatique
Papermerge extrait automatiquement le texte consultable des PDF et des images numérisées lors du téléchargement, transformant une pile de documents numérisés en une base de données interrogeable.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans le contenu complet et les métadonnées de chaque document de votre archive, avec des filtres par date, balises et champs personnalisés pour une récupération précise.
Organisation des balises et des dossiers
Combinez les hiérarchies de dossiers avec des balises flexibles et des champs de métadonnées personnalisés pour créer une structure organisationnelle qui correspond au fonctionnement réel de votre entreprise.
Permissions multi-utilisateurs
Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet aux équipes de partager une seule archive de documents tout en ne rendant les fichiers sensibles visibles qu'aux utilisateurs autorisés.
Opérations de page PDF
Fusionnez, divisez et réorganisez les pages PDF directement dans Papermerge, éliminant ainsi le besoin d'un éditeur PDF séparé lors du nettoyage des documents numérisés.
Pourquoi exécuter Papermerge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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