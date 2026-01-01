Mini QR est un générateur de codes QR auto-hébergé, conçu avec Vue 3. Il va au-delà des codes noir et blanc basiques — vous pouvez personnaliser les motifs de points, les styles de coins, les couleurs et les cadres, puis exporter le résultat au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII. Un scanner intégré accepte les entrées de caméra ou les téléchargements d'images, et un mode batch génère plusieurs codes à partir d'un fichier CSV en une seule passe.

L'auto-hébergement de Mini QR signifie que vos données QR — URL, vCards, identifiants WiFi ou toute charge utile personnalisée — ne transitent jamais par un service tiers. L'application n'a pas de base de données ni de comptes, il n'y a donc rien à gérer après le déploiement.