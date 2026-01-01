pygeoapi est une implémentation Python open-source des standards OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) qui transforme les jeux de données géospatiales en une API RESTful découvrable et navigable. Il intègre un navigateur HTML intégré afin que les non-développeurs puissent naviguer dans les collections, inspecter les éléments sur une carte et télécharger du GeoJSON sans écrire une seule requête.

L'auto-hébergement de pygeoapi sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les jeux de données exposés, leur emplacement et qui peut les interroger. Connectez PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ou des sources WFS/WMS distantes, et publiez-les sous votre propre domaine avec HTTPS géré par le proxy Traefik intégré.