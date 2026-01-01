Prowlarr est le hub d'indexeurs pour l'écosystème d'automatisation multimédia arr. Au lieu de configurer chaque traqueur et fournisseur Usenet séparément dans Sonarr, Radarr, Lidarr et Readarr, vous les ajoutez une seule fois dans Prowlarr, et celui-ci synchronise automatiquement la configuration avec chaque application connectée. Avec la prise en charge de plus de 500 indexeurs, une surveillance intégrée de l'état de santé et l'intégration de Flaresolverr pour les sites protégés par Cloudflare, Prowlarr élimine la maintenance répétitive associée à une pile multimédia multi-applications.

L'exécution de Prowlarr sur un VPS assure des vérifications de l'état de santé des indexeurs 24h/24 et 7j/7 et une synchronisation instantanée sur toutes vos applications multimédias, avec des vitesses réseau d'entreprise pour des résultats de recherche rapides et un stockage persistant protégeant vos identifiants de traqueurs privés et vos définitions d'indexeurs personnalisées.