Loomio est une plateforme open source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de discussion généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'atteinte de décisions claires, ce qui en fait un outil idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les associations communautaires et les équipes distribuées.

L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS permet de garder les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance à un service tiers. Ce déploiement inclut l'application web Rails complète, le processus d'arrière-plan Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.