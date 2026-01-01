SmokePing est un moniteur de latence fonctionnant en continu qui sonde des cibles à intervalles réguliers et affiche les résultats sous forme de graphiques RRD flous, où la bande de couleur autour de la médiane visualise en un coup d'œil la gigue et la perte de paquets. Développé par Tobias Oetiker (l'auteur de MRTG et RRDtool), il est l'outil de facto de mesure de la joignabilité réseau pour les FAI, les hébergeurs et les laboratoires personnels depuis plus de vingt ans.

L'auto-hébergement de SmokePing sur votre propre VPS vous offre un point d'observation permanent pour mesurer comment un emplacement fixe perçoit le reste d'Internet — utile pour diagnostiquer les problèmes de FAI, comparer les fournisseurs de transit, surveiller la conformité aux SLA pour les sites distants et conserver un enregistrement à long terme de la joignabilité de vos services. Le déploiement est livré avec des volumes persistants pour la configuration et la base de données RRD historique.