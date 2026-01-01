Déployez SmokePing en un clic.
Moniteur de latence et de perte de paquets à long terme qui visualise la gigue réseau et l'accessibilité sous forme de graphiques RRD vaporeux.
Choisissez un pack VPS pour SmokePing
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SmokePing
SmokePing est un moniteur de latence fonctionnant en continu qui sonde des cibles à intervalles réguliers et affiche les résultats sous forme de graphiques RRD flous, où la bande de couleur autour de la médiane visualise en un coup d'œil la gigue et la perte de paquets. Développé par Tobias Oetiker (l'auteur de MRTG et RRDtool), il est l'outil de facto de mesure de la joignabilité réseau pour les FAI, les hébergeurs et les laboratoires personnels depuis plus de vingt ans.
L'auto-hébergement de SmokePing sur votre propre VPS vous offre un point d'observation permanent pour mesurer comment un emplacement fixe perçoit le reste d'Internet — utile pour diagnostiquer les problèmes de FAI, comparer les fournisseurs de transit, surveiller la conformité aux SLA pour les sites distants et conserver un enregistrement à long terme de la joignabilité de vos services. Le déploiement est livré avec des volumes persistants pour la configuration et la base de données RRD historique.
Fonctionnalités clés de SmokePing
Graphiques RRD fumés
Tracer la latence médiane avec une bande colorée qui montre la variance et la perte de paquets sur une seule image, rendant la gigue et les baisses de tension immédiatement visibles.
Plusieurs types de sondes
Combinez des sondes ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing et Curl en une seule instance pour surveiller simultanément les chemins réseau et l'accessibilité des applications.
Cibles hiérarchiques
Regroupez les cibles en sections arborescentes afin que les tableaux de bord restent lisibles lorsque vous surveillez de nombreux hôtes à travers les régions, les sites ou les fournisseurs.
Alertes de seuil
Déclencher des alertes par e-mail ou basées sur des scripts lorsqu'une cible dépasse des seuils de perte ou de latence configurables pendant une période prolongée.
Sondes principales / secondaires
Exécutez des nœuds SmokePing supplémentaires en tant qu'esclaves à des points de vue distants et agréguez leurs résultats dans l'interface utilisateur maître pour une surveillance multi-sites.
Rétention à long terme
Les bases de données RRD de type round-robin conservent des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles avec une utilisation constante du disque, idéales pour repérer les dégradations à long terme.
Pourquoi exécuter SmokePing avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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