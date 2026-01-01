Déployez OpenSign avec une installation en un clic.
Alternative gratuite et open-source à DocuSign pour la signature électronique de documents juridiquement contraignants sur votre propre infrastructure.
Choisissez un pack VPS pour OpenSign
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenSign
OpenSign est une alternative entièrement open-source à DocuSign et Adobe Sign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures électroniques juridiquement contraignantes sans enfermer les contrats sensibles dans un SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail multi-signataires, les modèles réutilisables, la signature en personne, les répertoires de contacts et la signature numérique basée sur PKI à l'aide de votre propre certificat PFX, le tout enveloppé dans une interface glisser-déposer épurée.
L'auto-hébergement d'OpenSign sur votre VPS conserve chaque document, signature et journal d'audit sur une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par enveloppe, pas de limites de signataires et aucun risque que les données contractuelles ne quittent votre environnement, ce qui le rend parfaitement adapté aux équipes juridiques, RH et d'approvisionnement ayant des exigences de conformité strictes.
Fonctionnalités clés de OpenSign
Signatures numériques PKI
Signez des documents à l'aide d'un certificat PFX ou P12 afin que chaque signature soit vérifiable cryptographiquement et infalsifiable dans n'importe quel lecteur PDF.
Modèles réutilisables
Enregistrez les contrats fréquemment utilisés comme modèles avec des rôles de signataire pré-positionnés et des champs de formulaire pour lancer des flux de travail récurrents en quelques secondes.
Flux de travail multi-signataires
Acheminez les documents à plusieurs destinataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez en temps réel qui les a consultés, signés ou refusés.
Piste d'audit et certificat
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant le certificat d'achèvement juridiquement défendable joint à chaque document signé.
Signature en personne
Capturez des signatures sur un appareil partagé pour les flux de travail en face à face tels que l'intégration, les accords de non-divulgation (NDA) et les décharges, sans échange d'e-mails.
API REST et webhooks
Intégrez la signature dans les applications existantes en utilisant l'API REST documentée et déclenchez les systèmes en aval avec des webhooks de complétion.
Pourquoi exécuter OpenSign avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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