Misskey est une plateforme de médias sociaux open source et riche en fonctionnalités, conçue pour le fediverse. Grâce au protocole ActivityPub, votre instance Misskey fédère avec Mastodon, Pleroma et des milliers d'autres serveurs du fediverse, offrant ainsi à vos utilisateurs l'accès à un graphe social mondial tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.

Contrairement aux grandes plateformes centralisées, Misskey privilégie le contrôle communautaire — vous définissez les règles, les politiques de modération et qui peut rejoindre. L'auto-hébergement sur un VPS signifie aucune manipulation algorithmique, aucune collecte de données et aucun risque que la plateforme ne disparaisse autour de vous.