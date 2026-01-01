Déployez Misskey en un clic.
Plateforme de médias sociaux fédérée open source connectant votre communauté au fédivers mondial via ActivityPub.
Choisissez un pack VPS pour Misskey
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Misskey
Misskey est une plateforme de médias sociaux open source et riche en fonctionnalités, conçue pour le fediverse. Grâce au protocole ActivityPub, votre instance Misskey fédère avec Mastodon, Pleroma et des milliers d'autres serveurs du fediverse, offrant ainsi à vos utilisateurs l'accès à un graphe social mondial tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux grandes plateformes centralisées, Misskey privilégie le contrôle communautaire — vous définissez les règles, les politiques de modération et qui peut rejoindre. L'auto-hébergement sur un VPS signifie aucune manipulation algorithmique, aucune collecte de données et aucun risque que la plateforme ne disparaisse autour de vous.
Fonctionnalités clés de Misskey
Fédération ActivityPub
Votre instance se connecte à 10,000+ serveurs Fediverse afin que les utilisateurs puissent suivre et interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma et d'autres plateformes sans quitter votre instance.
Réactions Emoji Personnalisées
Réagissez à n'importe quel message avec n'importe quel emoji — y compris ceux que vous téléchargez — allant bien au-delà des « j'aime » à bouton unique de la plupart des plateformes.
Lecteur multimédia intégré
Chaque utilisateur dispose d'un espace de stockage multimédia personnel pour télécharger, organiser et réutiliser des fichiers et des images dans toutes les publications sans avoir à les télécharger à nouveau.
Système de plugins & de thèmes
Étendez Misskey avec des plugins propulsés par AiScript et appliquez des thèmes personnalisés pour personnaliser en profondeur l'interface pour votre communauté.
Visibilité flexible des notes
Chaque publication peut être définie comme publique, fil d'actualité, réservée aux abonnés ou message direct — offrant aux utilisateurs un contrôle granulaire sur qui voit quoi.
Pourquoi exécuter Misskey avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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