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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI est un framework open source pour la création d'agents IA de production en tant que microservice. Au lieu d'assembler des bibliothèques distinctes pour la mémoire, les outils et les formes conversationnelles, le Cat fournit un runtime API-first avec un magasin de vecteurs Qdrant intégré, un système de plugins, des hooks d'événements et l'appel de fonctions — ainsi le même agent peut alimenter un chatbot, un outil interne ou un assistant client à partir d'un seul backend.

Le framework est agnostique au modèle et fonctionne avec n'importe quel LLM et embedder compatible LangChain, y compris OpenAI, Anthropic, Ollama et les modèles auto-hébergés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient l'historique des conversations, les embeddings et le code des plugins sous votre contrôle total, avec un support multi-utilisateur et des permissions granulaires pour les déploiements d'équipe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cheshire Cat AI

RAG intégré

Une mémoire vectorielle Qdrant intégrée ingère des documents et rappelle automatiquement le contexte pertinent, afin que les agents répondent à partir de vos données plutôt qu'à partir de connaissances génériques du modèle.

Système de plugins

Déposez des plugins Python dans le panneau d'administration pour ajouter des outils, des hooks et des formulaires conversationnels sans forker le cœur — étendez le comportement à l'exécution au lieu de reconstruire l'image.

Tout fournisseur de LLM

Basculez entre les modèles OpenAI, Anthropic, Ollama et d'autres modèles compatibles LangChain depuis l'interface d'administration pour équilibrer le coût, la latence et la résidence des données par cas d'utilisation.

API REST et WebSocket

Intégrez l'agent dans n'importe quelle interface utilisateur via une API REST personnalisable ou discutez via WebSocket, avec des clés API distinctes pour chaque transport pour un contrôle d'accès granulaire.

Formulaires conversationnels

Définissez des formulaires basés sur Pydantic qui guident les conversations en plusieurs étapes, comme les réservations ou les commandes, permettant à l'agent de collecter des données structurées tout en conservant un dialogue naturel.

Pourquoi exécuter Cheshire Cat AI sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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