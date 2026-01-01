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Outil d'automatisation qui synchronise les profils de qualité et les formats personnalisés des bases de données communautaires vers vos instances Radarr et Sonarr.

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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Profilarr

Profilarr connecte vos instances Radarr et Sonarr auto-hébergées à des bases de données de profils de qualité et de formats personnalisés maintenues par la communauté, appliquant automatiquement des configurations testées au lieu de nécessiter une saisie manuelle. Il remplace des heures de réglage par instance par une seule opération de synchronisation, maintenant chaque application arr de votre pile alignée sur les dernières normes communautaires.

L'auto-hébergement de Profilarr aux côtés de votre pile multimédia signifie que les mises à jour de profil se produisent selon votre calendrier, avec une visibilité complète sur ce qui a changé et pourquoi — sans dépendre de services externes pour pousser la configuration vers vos applications locales.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Profilarr

Automatisation de la synchronisation des profils

Récupère les profils de qualité des bases de données communautaires distantes et les applique à Radarr et Sonarr sans copier-coller manuel entre les instances.

Gestion des formats personnalisés

Synchronise les définitions de format personnalisées et les scores afin que chaque instance de votre pile utilise la même configuration testée.

Prise en charge multi-instance

Gère plusieurs instances Radarr et Sonarr depuis une interface unique, en les maintenant toutes cohérentes sans dupliquer les efforts.

Interface utilisateur Web incluse

Interface basée sur navigateur pour gérer les connexions, déclencher des synchronisations et examiner les modifications appliquées — aucun SSH ou CLI requis.

Configuration persistante

Toutes les informations d'identification de l'instance et l'état de synchronisation sont stockés sur un volume Docker nommé, survivant aux redémarrages de conteneurs et aux mises à niveau d'images.

Pourquoi exécuter Profilarr avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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