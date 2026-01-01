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Générateur de wiki IA open-source qui transforme n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket en un site de documentation interactif.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DeepWiki Open

DeepWiki Open est une implémentation auto-hébergeable du concept original de DeepWiki qui transforme automatiquement les dépôts de code publics ou privés en wikis magnifiquement organisés et navigables. Il analyse votre base de code, génère des explications complètes de l'architecture et des modules, et rend des diagrammes interactifs montrant comment les composants se connectent — économisant aux équipes des heures de travail de documentation manuelle.

L'auto-hébergement de DeepWiki Open permet de conserver le code source propriétaire, les embeddings et la documentation générée sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous utilisez vos propres clés de fournisseur LLM pour Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, de sorte que vous ne payez que pour l'inférence que vous utilisez et évitez d'envoyer des dépôts privés via un SaaS tiers.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de DeepWiki Open

Génération automatique de wiki

Pointez-le vers n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket et obtenez un wiki structuré et multi-pages sans écrire une seule ligne de documentation à la main.

Diagrammes d'architecture visuels

Les diagrammes Mermaid sont générés en parallèle du texte pour visualiser le flux de données, les relations entre modules et les chemins d'appel afin que les lecteurs puissent comprendre la base de code plus rapidement.

Apportez votre propre LLM

Connectez les modèles Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou Ollama locaux afin de contrôler à la fois la qualité du modèle et le coût par jeton.

Prise en charge des dépôts privés

Authentifiez-vous avec des jetons d'accès personnels pour analyser les dépôts privés sur l'infrastructure que vous possédez, en gardant le code propriétaire hors des services tiers.

Fonctionnalité Ask intégrée

Interrogez le dépôt indexé en langage naturel avec une génération augmentée par récupération qui ancre les réponses dans du vrai code source, et non des suppositions hallucinées.

Contrôle d'accès facultatif

Rendre obligatoire un code d'autorisation pour restreindre l'accès au générateur de wiki lorsqu'il est exécuté sur un domaine accessible publiquement.

Pourquoi exécuter DeepWiki Open avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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