Déployez OpenLIT en un clic.
Plateforme open source d'observabilité et de suivi des coûts native OpenTelemetry pour les applications LLM et d'IA générative.
Choisissez un pack VPS pour OpenLIT
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenLIT
OpenLIT est une plateforme d'ingénierie d'IA open-source qui offre une observabilité full-stack aux applications LLM et d'IA générative avec une seule ligne d'instrumentation. Elle capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts à travers plus de 50 fournisseurs de LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, afin que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.
L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation des modèles et l'activité des clés API sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel inclus expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.
Fonctionnalités clés de OpenLIT
Observabilité des LLM
Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs chez plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.
Suivi des coûts
Suivez les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée des principaux fournisseurs de LLM.
OpenTelemetry natif
Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, de sorte que tout service instrumenté avec OTel envoie des données sans SDKs de fournisseur.
Surveillance GPU
Collectez les métriques des GPU NVIDIA et AMD — utilisation, mémoire, température et consommation d'énergie — ainsi que la télémétrie du modèle.
Gestion des invites et des coffres-forts
Versionnez les invites, exécutez des expériences et stockez les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.
Espace de jeu et évaluations
Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.
Pourquoi exécuter OpenLIT avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.