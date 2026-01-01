OpenLIT est une plateforme d'ingénierie d'IA open-source qui offre une observabilité full-stack aux applications LLM et d'IA générative avec une seule ligne d'instrumentation. Elle capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts à travers plus de 50 fournisseurs de LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, afin que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.

L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation des modèles et l'activité des clés API sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel inclus expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.