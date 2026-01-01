Déployez Remark42 en un clic.
Moteur de commentaires open-source axé sur la confidentialité pour les blogs et les sites web — une alternative légère et auto-hébergée à Disqus.
Choisissez un pack VPS pour Remark42
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Remark42
Remark42 est un moteur de commentaires léger et open-source pour les blogs et les sites web, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus, Facebook Comments et d'autres plateformes de commentaires commerciales. Écrit en Go pour une faible empreinte mémoire et une haute concurrence, il s'intègre via un simple extrait JavaScript sur n'importe quel site web — HTML statique, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, ou tout autre framework — pour ajouter des discussions thématiques sans suivre les visiteurs ni afficher de publicités.
L'auto-hébergement de Remark42 sur votre VPS conserve chaque commentaire, vote et compte de lecteur au sein de votre infrastructure plutôt que d'être exploité par un SaaS tiers pour des données publicitaires. La pile compacte fonctionne dans un seul conteneur avec un stockage BoltDB intégré — aucune base de données ou cache séparé n'est requis.
Fonctionnalités clés de Remark42
Intégration facile
Insérez un simple extrait de code JavaScript dans n'importe quel site web pour ajouter des commentaires en fil de discussion — fonctionne avec les sites statiques, les blogs et tout framework permettant le HTML personnalisé.
OAuth multi-fournisseur
Les visiteurs se connectent avec Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ou via l'authentification anonyme ou par lien e-mail.
Priorité à la confidentialité
Pas de pixels de suivi, pas de cookies tiers, pas de profilage comportemental — Remark42 ne stocke que ce qui est nécessaire pour afficher les commentaires et les notifications.
Markdown et fils de discussion
Prise en charge complète de Markdown, y compris les blocs de code, les réponses imbriquées, le vote et la modification/suppression avec des fenêtres de temps configurables.
Outils de modération
Outils d'administration intégrés pour la modération en masse, le blocage d'IP, le filtrage des grossièretés, la recherche de commentaires et les notifications par e-mail/Telegram sur les nouveaux commentaires.
Sauvegarde et exportation
Stockage BoltDB compact avec sauvegardes quotidiennes automatiques, importateur pour les commentaires Disqus et WordPress, et exportation JSON pour la migration.
Pourquoi exécuter Remark42 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés