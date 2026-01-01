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Moteur de commentaires open-source axé sur la confidentialité pour les blogs et les sites web — une alternative légère et auto-hébergée à Disqus.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Remark42

Remark42 est un moteur de commentaires léger et open-source pour les blogs et les sites web, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus, Facebook Comments et d'autres plateformes de commentaires commerciales. Écrit en Go pour une faible empreinte mémoire et une haute concurrence, il s'intègre via un simple extrait JavaScript sur n'importe quel site web — HTML statique, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, ou tout autre framework — pour ajouter des discussions thématiques sans suivre les visiteurs ni afficher de publicités.

L'auto-hébergement de Remark42 sur votre VPS conserve chaque commentaire, vote et compte de lecteur au sein de votre infrastructure plutôt que d'être exploité par un SaaS tiers pour des données publicitaires. La pile compacte fonctionne dans un seul conteneur avec un stockage BoltDB intégré — aucune base de données ou cache séparé n'est requis.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Remark42

Intégration facile

Insérez un simple extrait de code JavaScript dans n'importe quel site web pour ajouter des commentaires en fil de discussion — fonctionne avec les sites statiques, les blogs et tout framework permettant le HTML personnalisé.

OAuth multi-fournisseur

Les visiteurs se connectent avec Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ou via l'authentification anonyme ou par lien e-mail.

Priorité à la confidentialité

Pas de pixels de suivi, pas de cookies tiers, pas de profilage comportemental — Remark42 ne stocke que ce qui est nécessaire pour afficher les commentaires et les notifications.

Markdown et fils de discussion

Prise en charge complète de Markdown, y compris les blocs de code, les réponses imbriquées, le vote et la modification/suppression avec des fenêtres de temps configurables.

Outils de modération

Outils d'administration intégrés pour la modération en masse, le blocage d'IP, le filtrage des grossièretés, la recherche de commentaires et les notifications par e-mail/Telegram sur les nouveaux commentaires.

Sauvegarde et exportation

Stockage BoltDB compact avec sauvegardes quotidiennes automatiques, importateur pour les commentaires Disqus et WordPress, et exportation JSON pour la migration.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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