Déployez SENAITE LIMS en un clic.
Système de gestion de l'information de laboratoire open-source couvrant le flux de travail analytique complet, de la réception des échantillons à la publication des rapports.
Choisissez un pack VPS pour SENAITE LIMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SENAITE LIMS
SENAITE est un Système de Gestion de l'Information de Laboratoire (LIMS) gratuit et open-source, basé sur le serveur d'applications Plone et utilisé par les laboratoires de diagnostic, les biobanques, les centres de recherche et les programmes de santé publique du monde entier. Il gère l'intégralité du cycle de vie analytique, y compris l'enregistrement des échantillons, la planification des feuilles de travail, la saisie des résultats, la vérification, la publication et la génération de certificats.
L'auto-hébergement de SENAITE sur un VPS maintient les données de laboratoire sensibles, les intégrations d'instruments et les dossiers des patients sous le contrôle direct de l'organisation. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in), et un accès complet au code source pour l'audit, la personnalisation et les travaux de conformité réglementaire tels que l'accréditation ISO/IEC 17025.
Fonctionnalités clés de SENAITE LIMS
Flux de travail analytique
Gérez les échantillons, les feuilles de travail, les analyses, la vérification et la publication via une machine d'état configurable conçue pour les opérations de laboratoire.
Intégration d'instruments
Importez les résultats directement des instruments de laboratoire via des interfaces intégrées, éliminant ainsi les erreurs de transcription manuelle.
Traçabilité de l'audit
Chaque modification apportée à un enregistrement électronique crée un instantané immuable avec l'utilisateur, l'adresse IP et l'horodatage capturés automatiquement.
Conforme ISO 17025
Les contrôles de processus, les autorisations basées sur les rôles et les signatures électroniques soutiennent les laboratoires qui visent l'accréditation ISO/CEI 17025.
API JSON REST
Connectez des tableaux de bord externes, des outils de BI et des portails patients à SENAITE via son API REST JSON intégrée.
Modules complémentaires extensibles
Étendez les fonctionnalités avec des modules complémentaires officiels pour le stockage, la gestion des patients, les laboratoires de référence et les rapports d'impression.
Pourquoi exécuter SENAITE LIMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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