Stump est un serveur multimédia rapide et open-source pour les bandes dessinées, les mangas et les livres électroniques, construit en Rust. Il organise vos bibliothèques EPUB, PDF, CBZ et CBR dans une interface web navigable avec un lecteur intégré, et expose un catalogue OPDS afin que tout lecteur électronique ou application compatible puisse diffuser votre collection directement. La synchronisation Kobo et KoReader maintient la progression de la lecture synchronisée sur tous les appareils sans marque-pages manuels.

L'auto-hébergement de Stump sur votre VPS signifie que toute votre bibliothèque est accessible depuis n'importe quel appareil, n'importe où, sans avoir à télécharger de fichiers vers un service cloud tiers. Le serveur basé sur Rust fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend pratique même sur les plans VPS d'entrée de gamme.