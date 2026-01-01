Déployez Atomic Server en un clic.
CMS headless et base de données graphique open source en temps réel pour les bases de connaissances collaboratives et le contenu structuré.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Atomic Server
Atomic Server est un CMS headless open-source et une base de données graphique construits sur Atomic Data, un sous-ensemble strict de RDF qui attribue à chaque élément de contenu un schéma typé et une URL stable. Contrairement aux CMS traditionnels qui stockent des blobs opaques, Atomic Server stocke des données structurées et liées qui peuvent être interrogées, validées et synchronisées en temps réel sur tous les clients.
L'auto-hébergement d'Atomic Server sur votre propre VPS maintient votre graphe de connaissances, vos documents et vos tables sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais par utilisateur. Les WebSockets intégrés diffusent des mises à jour en direct à chaque client connecté, ce qui en fait une base solide pour les outils collaboratifs, les wikis internes et les applications personnalisées qui nécessitent un backend structuré et en temps réel.
Caractéristiques principales de Atomic Server
Synchronisation en temps réel
Les WebSockets intégrés transmettent instantanément les modifications à chaque client connecté, de sorte que l'édition collaborative et les tableaux de bord en temps réel fonctionnent sans infrastructure supplémentaire.
Graphe de connaissances typé
Chaque ressource possède un schéma et une URL unique basée sur les données atomiques, offrant à votre contenu une validation, une liaison et une capacité d'interrogation que les magasins de documents plats ne peuvent égaler.
Éditeur de tableau puissant
Modifier les enregistrements structurés dans une interface utilisateur de type feuille de calcul avec des colonnes typées, des références et une validation — une interface familière pour les contributeurs non techniques.
Recherche en texte intégral
La recherche plein texte intégrée indexe automatiquement chaque ressource, rendant les grandes bases de connaissances instantanément consultables sans configurer de moteur séparé.
SDKs JS, React, Svelte
Les bibliothèques clientes officielles permettent aux développeurs de créer des interfaces utilisateur et des applications personnalisées qui lisent, écrivent et s'abonnent aux changements en temps réel via une API typée.
Pourquoi exécuter Atomic Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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