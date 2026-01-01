Atomic Server est un CMS headless open-source et une base de données graphique construits sur Atomic Data, un sous-ensemble strict de RDF qui attribue à chaque élément de contenu un schéma typé et une URL stable. Contrairement aux CMS traditionnels qui stockent des blobs opaques, Atomic Server stocke des données structurées et liées qui peuvent être interrogées, validées et synchronisées en temps réel sur tous les clients.

L'auto-hébergement d'Atomic Server sur votre propre VPS maintient votre graphe de connaissances, vos documents et vos tables sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais par utilisateur. Les WebSockets intégrés diffusent des mises à jour en direct à chaque client connecté, ce qui en fait une base solide pour les outils collaboratifs, les wikis internes et les applications personnalisées qui nécessitent un backend structuré et en temps réel.