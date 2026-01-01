Logto est une plateforme moderne de gestion des identités et des accès qui fournit une infrastructure d'authentification complète pour les applications web, mobiles et API. Elle implémente nativement OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML, avec des composants d'interface utilisateur de connexion pré-intégrés, des intégrations de connexion sociale, l'authentification multifacteur (MFA) et le contrôle d'accès basé sur les rôles — permettant aux équipes d'ajouter une authentification de qualité production sans la construire à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Logto sur votre VPS vous offre un nombre illimité d'utilisateurs à un coût fixe, une souveraineté totale sur les données d'identification et de session, et la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de résidence des données ou de conformité que les services d'authentification tiers ne peuvent pas satisfaire.