Déployez Maybe avec une installation en un clic.
Application open source de finances personnelles et de gestion de patrimoine qui conserve entièrement vos données financières sur votre serveur.
Choisissez un pack VPS pour Maybe
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Maybe
Maybe est une plateforme de gestion de finances personnelles et de patrimoine entièrement open source, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque et ensuite publiée sous licence AGPLv3. Elle consolide les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, l'immobilier et les passifs dans un tableau de bord unique, avec suivi de la valeur nette, catégorisation des transactions et planification budgétaire. L'intégration optionnelle d'OpenAI ajoute des analyses financières basées sur l'IA sans les rendre obligatoires.
Déployer Maybe sur votre propre VPS signifie que vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, que vous évitez les frais SaaS récurrents et que vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales restreignent.
Fonctionnalités clés de Maybe
Suivi de la valeur nette
Agrégez tous les comptes et actifs dans un tableau de bord unique avec des tendances historiques et un support multi-devises.
Portfolio d'investissement
Suivez les actions, les cryptomonnaies et d'autres placements avec une synchronisation automatique depuis les principales plateformes de courtage et des mises à jour en temps réel.
Catégorisation des transactions
Des règles intelligentes et une automatisation optionnelle alimentée par l'IA classent les dépenses afin que les budgets restent précis sans effort manuel.
Confidentialité complète des données
Les données financières résident uniquement sur votre VPS — aucun accès tiers, aucune analyse publicitaire, aucun frais d'abonnement SaaS.
Analyses financières de l'IA
Apportez votre propre clé API OpenAI pour débloquer des conseils financiers conversationnels et des suggestions de catégorisation automatisées.
Pourquoi exécuter Maybe avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes