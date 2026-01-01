Déployez Actual Budget avec une installation en un clic.
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes pour donner un but à chaque dollar.
Choisissez un forfait VPS pour Actual Budget
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Actual Budget
Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide et local-first, basée sur la méthodologie de budgétisation par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est affecté à une catégorie spécifique avant que vous ne le dépensiez. Initialement un produit commercial, il a été rendu open source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.
Comme Actual Budget utilise une architecture local-first, vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation multi-appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et un chiffrement de bout en bout optionnel protège les données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) et GoCardless (UE/Royaume-Uni) permettent d'importer automatiquement les transactions, et la prise en charge de l'importation depuis YNAB simplifie la migration.
Caractéristiques principales de Actual Budget
Budget par enveloppes
Alloue chaque dollar à une catégorie spécifique avant de le dépenser, vous donnant un plan clair basé sur les revenus réels plutôt que sur des estimations approximatives.
Propriété des données en local d'abord
Vos données financières sont stockées sur votre propre serveur, et non sur un cloud commercial—protégeant les détails de compte sensibles des violations par des tiers ou des changements de politique des fournisseurs.
Synchronisation multi-appareil
Synchronisez les budgets sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs via votre serveur auto-hébergé afin que chaque membre du foyer voie les mêmes chiffres actualisés.
Intégration de compte bancaire
Connectez-vous à de vrais comptes bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) ou GoCardless (UE/Royaume-Uni) pour importer automatiquement les transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Rapports financiers détaillés
Des rapports intégrés sur la valeur nette, les flux de trésorerie et les tendances de dépenses vous donnent la visibilité nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées sans feuille de calcul séparée.
Pourquoi exécuter Actual Budget sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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