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Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec multidevise, reporting intelligent et un grand livre général complet à double entrée.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Bigcapital

Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière open source moderne, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle met en œuvre un grand livre général en partie double complet avec prise en charge de plusieurs devises, des registres clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des factures, le suivi des stocks, les écritures de journal manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, analyse de l'ancienneté des créances et dettes, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.

L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre à Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bigcapital

Grand livre à partie double

Grand livre général à double entrée complet avec plan comptable, écritures manuelles et historique des transactions vérifiable qui correspond directement aux flux de travail comptables standard.

Multi-devises

Prise en charge native de plusieurs devises avec des sources de taux de change configurables pour les factures, les notes de frais et les rapports pour les clients et fournisseurs internationaux.

Factures et notes de frais

Facturation client avec suivi des paiements, factures fournisseurs avec planification des paiements, transactions récurrentes et génération de PDF via l'intégration Gotenberg fournie.

Rapports intelligents

Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, échéancier des comptes clients/fournisseurs, récapitulatifs de la taxe de vente et rapports financiers personnalisables générés à partir du grand livre en temps réel.

Multi-locataire par conception

Chaque entreprise dispose de sa propre base de données isolée, ainsi une seule instance peut gérer plusieurs entreprises avec une séparation stricte des données.

Pourquoi exécuter Bigcapital sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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