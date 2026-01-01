Statistiques pour Strava est un tableau de bord d'analyse auto-hébergé qui extrait l'historique complet de vos activités Strava et le présente sous forme de graphiques interactifs, de cartes thermiques géographiques, de rapports d'utilisation de l'équipement, d'analyses de segments et de bilans annuels — le tout stocké localement sur votre propre serveur. Contrairement à l'application officielle Strava, il ne perd jamais les données historiques derrière un mur de paiement et vous donne la pleine propriété de vos dossiers sportifs.

La configuration nécessite une application API Strava (gratuite à créer) et un flux d'autorisation OAuth unique pour générer un jeton d'actualisation. Une fois connecté, le démon en arrière-plan importe automatiquement les nouvelles activités et maintient votre tableau de bord à jour. Un compte Strava est nécessaire pour utiliser cette application.