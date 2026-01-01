Jusqu'à 69 % de réduction sur Plausible Analytics

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Plateforme d'analyse web légère et sans cookies, entièrement conforme au RGPD et qui conserve toutes les données des visiteurs sur votre propre serveur.

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KVM 1
CHF16.29
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Plausible Analytics

Plausible Analytics est une alternative open-source, axée sur la confidentialité, à Google Analytics qui suit les métriques essentielles d'un site web sans cookies, collecte de données personnelles ou bannières de consentement. Son script de suivi pèse moins de 1 Ko, il n'a donc pratiquement aucun impact sur les temps de chargement des pages tout en offrant un tableau de bord épuré avec toutes les informations sur le trafic dont vous avez besoin.

L'auto-hébergement de Plausible sur votre VPS conserve chaque vue de page et enregistrement d'événement sur votre infrastructure sans accès tiers. Ce modèle associe l'application Plausible à PostgreSQL pour les métadonnées et à ClickHouse pour les requêtes d'analyse haute performance, vous offrant une configuration complète et prête pour la production qui conserve les données indéfiniment à un coût d'infrastructure fixe.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Plausible Analytics

Suivi sans cookies

Mesure le trafic sans cookies ni identifiants persistants, vous n'avez donc pas besoin de bannière de consentement et restez conforme au RGPD et au CCPA par défaut.

Script de moins de 1 Ko

Le script de suivi est plus petit que la plupart des images, n'ajoutant aucun délai mesurable au chargement des pages tout en capturant toutes les métriques essentielles.

Tableau de bord en temps réel

Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les tendances historiques, les sources de trafic et les pages les plus consultées dans un tableau de bord unique et facile à lire.

Suivi des objectifs et des événements

Surveillez les conversions et événements personnalisés — soumissions de formulaires, clics sur des boutons et liens sortants — sans écrire de code d'analyse complexe.

Moteur d'analyse ClickHouse

Le stockage en colonnes de ClickHouse permet des requêtes rapides sur des millions de pages vues, afin que les tableaux de bord se chargent instantanément même sur les sites à fort trafic.

Pourquoi exécuter Plausible Analytics avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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