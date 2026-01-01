Déployez Apache Gravitino en un clic.
Lac de métadonnées open source qui unifie les catalogues, les schémas et les tables d'Iceberg, Hive, MySQL et PostgreSQL derrière une seule API.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Gravitino
Apache Gravitino est un lac de métadonnées fédéré et géodistribué qui offre aux équipes de données un point unique pour gérer les tables, les schémas, les ensembles de fichiers, les modèles et les politiques d'accès à travers des catalogues hétérogènes. Contrairement à un Metastore Hive traditionnel, Gravitino fédère les catalogues existants sans copier les métadonnées et les expose via une API REST unifiée et une interface utilisateur web moderne, afin que des moteurs comme Trino, Spark, Flink et Doris puissent interroger la même vue logique.
L'auto-hébergement de Gravitino sur votre propre VPS maintient la lignée sensible, les définitions de schémas et les mappages d'informations d'identification au sein de votre environnement et évite les coûts récurrents des services de métadonnées gérés. Le point de terminaison de catalogue REST Iceberg inclus est prêt à prendre en charge les tables lakehouse dès la première utilisation.
Caractéristiques principales de Apache Gravitino
Lac de métadonnées unifié
Fédérer les catalogues Iceberg, Hive, JDBC et de système de fichiers derrière une seule API REST et un espace de noms à trois niveaux metalake.catalog.schema.
Iceberg REST intégré
Fournit un point de terminaison de catalogue Iceberg REST sur le port 9001 afin que Spark, Flink et Trino puissent lire et écrire des tables Iceberg sans service externe.
UI web moderne
Parcourez les metalakes, catalogues, schémas et tables, modifiez les propriétés et inspectez la lignée depuis une console web intégrée — aucun conteneur supplémentaire n'est requis.
Compatibilité multi-moteurs
Les connecteurs Trino, Spark, Flink, Doris et PyIceberg communiquent avec Gravitino afin que les mêmes métadonnées alimentent les charges de travail SQL, par lots et de streaming.
Catalogues de jeux de fichiers et de modèles
Gère les ensembles de fichiers non structurés et les métadonnées de modèles ML aux côtés des tables, offrant aux charges de travail d'IA et de lakehouse un plan de gouvernance unique.
Pourquoi exécuter Apache Gravitino sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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