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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpnForm

OpnForm est une alternative open source à Typeform et Google Forms, conçue pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leurs données de formulaire et leur pipeline de soumission. Elle offre un éditeur de formulaires par glisser-déposer avec une logique conditionnelle, des formulaires multi-pages, des téléchargements de fichiers et une large gamme de types de champs — le tout sans frais par réponse ni données quittant votre infrastructure.

L'auto-hébergement d'OpnForm vous offre des réponses illimitées, une personnalisation de la marque et la possibilité de connecter les soumissions de formulaires directement à vos propres bases de données, webhooks et canaux de notification. Vous définissez les politiques de rétention des données et contrôlez qui a accès aux données de soumission, ce qui le rend adapté aux industries réglementées et aux équipes soucieuses de la confidentialité.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de OpnForm

Créateur par glisser-déposer

Concevez des formulaires visuellement avec plus de 20 types de champs, notamment les téléchargements de fichiers, les signatures, les échelles d'évaluation et les grilles matricielles.

Logique conditionnelle

Afficher ou masquer des champs en fonction des réponses précédentes pour guider les répondants à travers les questions pertinentes uniquement.

Webhook et notifications

Déclenchez des webhooks et des notifications par e-mail à chaque soumission afin que votre équipe soit alertée et que vos systèmes restent synchronisés.

Intégrable partout

Intégrez des formulaires sous forme de popup, de curseur ou de widget intégré sur n'importe quel site web sans rediriger les visiteurs de votre page.

Gestion des réponses

Afficher, filtrer et exporter toutes les soumissions de formulaire depuis un tableau de bord intégré avec recherche au niveau des colonnes et exportation CSV.

Pourquoi exécuter OpnForm avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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