OpnForm est une alternative open source à Typeform et Google Forms, conçue pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leurs données de formulaire et leur pipeline de soumission. Elle offre un éditeur de formulaires par glisser-déposer avec une logique conditionnelle, des formulaires multi-pages, des téléchargements de fichiers et une large gamme de types de champs — le tout sans frais par réponse ni données quittant votre infrastructure.

L'auto-hébergement d'OpnForm vous offre des réponses illimitées, une personnalisation de la marque et la possibilité de connecter les soumissions de formulaires directement à vos propres bases de données, webhooks et canaux de notification. Vous définissez les politiques de rétention des données et contrôlez qui a accès aux données de soumission, ce qui le rend adapté aux industries réglementées et aux équipes soucieuses de la confidentialité.