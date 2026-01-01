Déployez Calibre-Web : installation en un clic.
Interface web moderne pour votre bibliothèque d'ebooks Calibre, accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'un navigateur web.
Choisissez un forfait VPS pour Calibre-Web
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Calibre-Web
Calibre-Web offre une interface épurée et basée sur un navigateur pour gérer et lire les ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bandes dessinées, inclut un lecteur d'ebooks intégré avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de maintenir des listes de lecture et des progrès distincts — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.
L'auto-hébergement de Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM, et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.
Caractéristiques principales de Calibre-Web
Lecteur d'e-books intégré
Lisez des EPUB et d'autres formats directement dans le navigateur avec des polices, des thèmes et un suivi de la progression de lecture ajustables.
Support multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de listes de lecture individuelles, de sa progression et de ses préférences sans partager un seul compte ou une vue de collection.
Prise en charge de plusieurs formats
Gère les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR et CBZ afin que toute votre bibliothèque — livres, bandes dessinées et magazines — soit au même endroit.
Envoyer à l'appareil
Envoyez des livres directement vers Kindle ou d'autres liseuses, afin que votre appareil préféré dispose toujours du contenu que vous souhaitez sans transferts manuels.
Gestion des métadonnées
Modifiez les détails des livres, les couvertures, les étiquettes et les informations sur les séries pour conserver une bibliothèque bien organisée et consultable à mesure qu'elle s'agrandit.
Pourquoi exécuter Calibre-Web sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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