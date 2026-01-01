Calibre-Web offre une interface épurée et basée sur un navigateur pour gérer et lire les ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bandes dessinées, inclut un lecteur d'ebooks intégré avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de maintenir des listes de lecture et des progrès distincts — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.

L'auto-hébergement de Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM, et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.