SFTPGo est un serveur de transfert de fichiers open-source complet, construit autour d'une architecture événementielle. Il prend en charge plusieurs protocoles à partir d'un seul déploiement — SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS — ainsi que plusieurs backends de stockage, y compris les systèmes de fichiers locaux, Amazon S3, Google Cloud Storage et Azure Blob Storage. Une interface WebAdmin intégrée donne aux administrateurs un contrôle total sur les utilisateurs, les groupes, les quotas et les politiques d'accès, tandis qu'une interface WebClient permet aux utilisateurs finaux de gérer leurs propres fichiers directement dans un navigateur sans aucun logiciel supplémentaire.

L'auto-hébergement de SFTPGo sur votre propre VPS maintient l'infrastructure de transfert de fichiers sous votre contrôle. Vous définissez les politiques de rétention, les règles d'accès et les backends de stockage — sans frais par utilisateur, sans limites d'utilisation et sans données quittant votre infrastructure.