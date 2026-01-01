Déployez SFTPGo avec l'installation en un clic.
Serveur de transfert de fichiers complet, piloté par les événements, prenant en charge SFTP, FTP, WebDAV et HTTP, avec une interface d'administration web intégrée.
Choisissez un pack VPS pour SFTPGo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SFTPGo
SFTPGo est un serveur de transfert de fichiers open-source complet, construit autour d'une architecture événementielle. Il prend en charge plusieurs protocoles à partir d'un seul déploiement — SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS — ainsi que plusieurs backends de stockage, y compris les systèmes de fichiers locaux, Amazon S3, Google Cloud Storage et Azure Blob Storage. Une interface WebAdmin intégrée donne aux administrateurs un contrôle total sur les utilisateurs, les groupes, les quotas et les politiques d'accès, tandis qu'une interface WebClient permet aux utilisateurs finaux de gérer leurs propres fichiers directement dans un navigateur sans aucun logiciel supplémentaire.
L'auto-hébergement de SFTPGo sur votre propre VPS maintient l'infrastructure de transfert de fichiers sous votre contrôle. Vous définissez les politiques de rétention, les règles d'accès et les backends de stockage — sans frais par utilisateur, sans limites d'utilisation et sans données quittant votre infrastructure.
Fonctionnalités clés de SFTPGo
Prise en charge multi-protocole
SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS sont tous servis depuis un serveur unique, de sorte que les clients se connectant avec n'importe quel protocole standard sont pris en charge sans déploiements supplémentaires.
Administration web
Interface WebAdmin entièrement basée sur navigateur pour la gestion des utilisateurs, des groupes, des dossiers, des quotas et des règles d'événements sans aucun accès en ligne de commande.
Plusieurs backends de stockage
Connectez-vous au stockage local, à Amazon S3, à Google Cloud Storage, à Azure Blob Storage ou aux serveurs SFTP distants et présentez-les aux utilisateurs sous forme d'arborescence de répertoires unifiée.
Automatisation pilotée par les événements
Définissez des règles qui déclenchent des webhooks, des notifications par e-mail ou des scripts personnalisés lors d'événements de fichier tels que les téléversements, les téléchargements ou les suppressions.
Quotas par utilisateur
Appliquer des limites de stockage et de bande passante indépendantes par utilisateur ou par dossier pour empêcher un seul compte de consommer des ressources excessives.
Authentification à deux facteurs
Le 2FA basé sur TOTP pour les comptes administrateurs et utilisateurs finaux ajoute une couche de protection essentielle contre l'accès non autorisé.
Pourquoi exécuter SFTPGo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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