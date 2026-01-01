Déployez Gramps Web : installation en un clic.
Plateforme de généalogie auto-hébergée pour construire, explorer et partager des arbres généalogiques depuis n'importe quel navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Gramps Web
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gramps Web
Gramps Web est l'interface web collaborative de Gramps, la plateforme de généalogie open-source la plus utilisée. Elle transforme votre base de données d'arbre généalogique privée en une application web multi-utilisateur — accessible depuis n'importe quel navigateur — complète avec des graphiques interactifs, des cartes, une recherche en texte intégral et des outils d'analyse ADN. Contrairement aux services de généalogie basés sur le cloud qui monétisent vos données d'histoire familiale, Gramps Web fonctionne entièrement sur votre propre VPS, gardant chaque enregistrement d'ancêtre, document et photo sous votre contrôle total.
Gramps Web utilise le format de base de données natif de Gramps, de sorte que les données Gramps de bureau existantes s'importent directement et les modifications apportées via l'interface web se synchronisent avec l'application de bureau. Le premier utilisateur à s'inscrire devient le propriétaire et l'administrateur de l'arbre.
Fonctionnalités clés de Gramps Web
Arbres généalogiques interactifs
Les graphiques en éventail, les vues d'ascendance, les arbres de descendance et les visualisations chronologiques offrent différentes perspectives sur votre histoire familiale dans le navigateur.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément chaque personne, lieu, événement, source et note dans votre arbre — y compris le contenu des documents et médias joints.
Synchronisation de bureau
Utilise le format de base de données natif de Gramps pour une synchronisation bidirectionnelle avec l'application de bureau Gramps, afin que les modifications web et de bureau restent synchronisées.
Collaboration multi-utilisateur
Invitez les membres de votre famille avec des autorisations basées sur les rôles — les éditeurs peuvent ajouter des enregistrements tandis que les spectateurs ne peuvent que consulter, gardant ainsi vos données organisées.
Outils d'analyse ADN
Navigateur de chromosomes, visualisation des segments d'ADN partagés et gestion des kits pour l'intégration des données de généalogie génétique parallèlement aux registres traditionnels.
Pourquoi exécuter Gramps Web avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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